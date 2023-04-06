Глава ОВА Павел Кириленко сообщил печальные новости утром 6 апреля.

Армия РФ за минувшие сутки 5 апреля "отличилась" новыми насильственными преступлениями в отношении мирных жителей Донецкой области.

Да данным главы ОВА Павла Кириленко, россияне убили еще 5 жителей: 2 в Алексеево-Дружковке, 2 в Бахмуте и 1 в Сергеевке

Также за сутки ранения из-за обстрелов оккупантов получили 9 жителей области.

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По состоянию на утро 6 апреля враг уничтожил 1459 украинцев в Донецкой области, 3359 - получили ранения. Трагическая статистка не учитывает количество жертв в Мариуполе и Волновахе, напомнил Кириленко.

Последние преступления армии РФ на фронте

Напомним, что оккупанты почти ежедневно убивают гражданское население в Донецкой области и в других регионах Украины - там, куда долетают снаряды РФ и ракеты.

Ранее глава ОВА Павел Кириленко также сообщал, что за сутки враг убил еще 4 человек в области.

Также сегодня ночью было громко в Мелитополе (Запорожская область) - там раздавались мощные взрывы, последствия которых до сих пор неизвестны украинцам.

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