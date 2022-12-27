Некоторые из них прибегают к суицидам, чтобы не воевать.

Российских военнослужащих запугивают военным трибуналом, чтобы они не сдавались в плен Вооруженным Силам Украины.

Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона. По ее словам, у регулярной армии РФ почти нет мотивации воевать, поэтому украинская сторона пытается проинформировать их о необходимости сдаться в плен.

"Российское государство, российская диктатура, для которой человек - это ничто, делают многое, чтобы они боялись это делать. Например, там очень мощно запугивают военным трибуналом, который там на полную мощь работает. Тех, кто покидает поле боя, их снова возвращают туда же, то есть у них нет шанса это сделать", - сказала Маляр.

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Кроме того, некоторые российские военнослужащие прибегают к самоповреждениям и суицидам, чтобы не идти на поле боя.

"Настолько они не хотят идти воевать. Именно поэтому там применяются и нерегулярные вооруженные формирования", - добавила заместитель министра.

Проблемы в армии РФ

В начале декабря советник председателя ОП Михаил Подоляк сообщил, что Россия уже потеряла в Украине около 200 тысяч военнослужащих. Речь идет об убитых, пропавших без вести, пленных и тяжело раненых.

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что недостатки российской армии влияют на ее боеспособность, поэтому впоследствии она может начать разваливаться изнутри.

26 декабря стало известно, что россияне в четвертый раз сменили командующего Западного военного округа. Предыдущий успел побыть на посту около месяца.

В то же время в Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что российские власти готовят население к продолжению войны в Украине.

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