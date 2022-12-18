Армия РФ обладает рядом недостатков, которые влияют на ее боеспособность, и в какой-то момент может начать разваливаться изнутри.
Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью "Голоса Америки".
"Они (россияне - УНИАН) показали очень серьезное отсутствие логистической структуры, способностей и возможностей. Ужасное состояние их коммуникаций, которые являются высокочастотными, не зашифрованными и одноканальными. Любой, у кого есть полицейский сканер, может найти и заглушить их разговоры или записать", - рассказал генерал.
По оценке Петреуса, оккупанты поражают своей некомпетентностью. Он отметил, что РФ имела время и возможность подготовить свои войска перед полномасштабным вторжением, но не сделала этого. По его мнению, развал российской армии будет зависеть от нескольких факторов:
- сможет ли Россия получить дополнительные беспилотники от Ирана;
- сможет ли получить дополнительные ракеты и боеприпасы из Ирана или Северной Кореи;
- осознание солдатами размеров потерь и бессмысленности военной авантюры Путина.
Также на настроения внутри армии влияют и другие факторы, в частности, погода в зимний период.
"Или, например, грунт твердый и мерзлый, чтобы украинские танки могли объезжать те препятствия, которые россияне имеют на дорогах, например в Херсонской области. Смогут ли ВСУ достичь такого прогресса, который повлияет на российских солдат, вызвав массовую сдачу в плен, дезертирство", - подытожил Петреус.
Проблемы в российской армии
По данным аналитиков Американского Института изучения войны, плохое обеспечение мобилизованных в России раскалывает информационное пространство.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказывала, что российской армии не хватает должного обеспечения в форме и снаряжении, ведь страна-агрессор ставит в приоритеты не человеческую жизнь, а количество ракет.
В Генштабе заявили, что в РФ не могут решить вопросы материально-технического обеспечения мобилизованных военных.