Петреус отметил, что оккупанты поражают своей некомпетентностью.

Армия РФ обладает рядом недостатков, которые влияют на ее боеспособность, и в какой-то момент может начать разваливаться изнутри.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью "Голоса Америки".

"Они (россияне - УНИАН) показали очень серьезное отсутствие логистической структуры, способностей и возможностей. Ужасное состояние их коммуникаций, которые являются высокочастотными, не зашифрованными и одноканальными. Любой, у кого есть полицейский сканер, может найти и заглушить их разговоры или записать", - рассказал генерал.

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По оценке Петреуса, оккупанты поражают своей некомпетентностью. Он отметил, что РФ имела время и возможность подготовить свои войска перед полномасштабным вторжением, но не сделала этого. По его мнению, развал российской армии будет зависеть от нескольких факторов:

сможет ли Россия получить дополнительные беспилотники от Ирана;

сможет ли получить дополнительные ракеты и боеприпасы из Ирана или Северной Кореи;

осознание солдатами размеров потерь и бессмысленности военной авантюры Путина.

Также на настроения внутри армии влияют и другие факторы, в частности, погода в зимний период.

"Или, например, грунт твердый и мерзлый, чтобы украинские танки могли объезжать те препятствия, которые россияне имеют на дорогах, например в Херсонской области. Смогут ли ВСУ достичь такого прогресса, который повлияет на российских солдат, вызвав массовую сдачу в плен, дезертирство", - подытожил Петреус.

Проблемы в российской армии

По данным аналитиков Американского Института изучения войны, плохое обеспечение мобилизованных в России раскалывает информационное пространство.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказывала, что российской армии не хватает должного обеспечения в форме и снаряжении, ведь страна-агрессор ставит в приоритеты не человеческую жизнь, а количество ракет.

В Генштабе заявили, что в РФ не могут решить вопросы материально-технического обеспечения мобилизованных военных.

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