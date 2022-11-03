Советник Офиса президента говорит, что ВСУ понадобится время, чтобы поднакопить силы и средства.

Украинские силы исчерпали наступательный потенциал. Накопление сил будет проходить несколько месяцев, а затем ВСУ проведут операции ярче харьковской.

Такой прогноз в интервью российской журналистке Юлии Латыниной дал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"У нас сейчас нет запасов, которые позволяют резко и быстро вернуться, создать еще одну-две харьковские операции и радостно заявить об очередном прорыве", - говорит он.

Арестович добавил, что ВСУ понадобится время, чтобы поднакопить силы, зато потом могут быть прорывы даже ярче и быстрее, чем на Харьковском направлении.

"Ближайшие месяц-два могут быть очень нудными, как мне кажется, без особых новостей. Зато потом мы поднакопим", - сказал советник ОП.

"То есть не "две-три недели", а "один-два месяца", - потроллила Латынина Арестовича, упомянув его уже легендарную фразу.

Он ответил, что так приблизительно он прикинул, поскольку накопление сил - достаточно долгая история.

Что происходит на Херсонском направлении

5 октября Путин подписал псевдодокументы о "принятии в состав РФ" ряда украинских областей, среди них - Херсонская. Накануне РФ организовала псевдореферендум по этому вопросу.

Затем оккупанты объявили об "эвакуации" населения с правого берега оккупированной Херсонской области на левый. Коллаборанты также бежали оттуда из-за страха контрнаступления ВСУ.

В украинских властях не исключают, что россияне на этом направлении прибегнут к провокациям - могут обстрелять жилые массивы Херсона и обвинить в этом ВСУ.

В ОК "Юг" предупредили, что россияне могут пытаться создать впечатление, что покинули населенные пункты. Оккупанты готовятся к уличным боям, они размещают подразделения в домах жителей Херсона и ближайших населенных пунктов, переодеваются в гражданскую одежду.

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