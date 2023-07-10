Российская оборона на южном фронте, несмотря на выстроенные линии защиты, является хрупкой. При удачной работе артиллерии на этом направлении Вооруженным силам Украины понадобится несколько месяцев, чтобы ее проломить.
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Он уточнил, что по разным оценкам, на это может уйти от двух до четырех месяцев.
"Когда мы смотрим на южный фронт, то я думаю, что сейчас все равно оборона противника хрупкая. Сейчас мы видим, что все тактические и оперативные резервы противником задействованы на южном фронте. Возможность найти новые резервы достаточно ограничена. И теперь лишь вопрос во времени, сколько нужно на перерисовку этих линий обороны за счет артиллерии. Этот процесс может занять от двух до четырех месяцев по разным оценкам", - сказал он.
По его словам, за месяц контрнаступления Силы обороны не только имели тактические успехи, теперь у них есть понимание относительно устойчивости или неустойчивости российской обороны. Были сделаны соответствующие выводы.
"Ставка сейчас будет сделана на артиллерию, и именно это определит будущее российской обороны. Именно использование кассетных боеприпасов существенно поможет ее проламыванию. А дальше увидим, насколько российские подразделения способны действительно выдержать давление украинской армии", - сказал он.
Полномасштабная война в Украине - что надо знать
В начале июня Силы обороны начали контрнаступление, которое 10 июня подтвердил президент Владимир Зеленский. За это время украинские воины освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Этих успехов удалось достичь несмотря на сверхплотное заминирование территорий россиянами, а также за счет преимущества ВСУ в артиллерии и авиации.
На прошлой неделе Пентагон объявил очередной пакет военной помощи Украине, в котором впервые согласился предоставить кассетные боеприпасы. Соответствующее решение одобрил президент Соединенных Штатов Джо Байден.