По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, на этом направлении россияне имеют "хрупкие" линии обороны, которые можно проломить.

Российская оборона на южном фронте, несмотря на выстроенные линии защиты, является хрупкой. При удачной работе артиллерии на этом направлении Вооруженным силам Украины понадобится несколько месяцев, чтобы ее проломить.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Он уточнил, что по разным оценкам, на это может уйти от двух до четырех месяцев.

"Когда мы смотрим на южный фронт, то я думаю, что сейчас все равно оборона противника хрупкая. Сейчас мы видим, что все тактические и оперативные резервы противником задействованы на южном фронте. Возможность найти новые резервы достаточно ограничена. И теперь лишь вопрос во времени, сколько нужно на перерисовку этих линий обороны за счет артиллерии. Этот процесс может занять от двух до четырех месяцев по разным оценкам", - сказал он.

По его словам, за месяц контрнаступления Силы обороны не только имели тактические успехи, теперь у них есть понимание относительно устойчивости или неустойчивости российской обороны. Были сделаны соответствующие выводы.

"Ставка сейчас будет сделана на артиллерию, и именно это определит будущее российской обороны. Именно использование кассетных боеприпасов существенно поможет ее проламыванию. А дальше увидим, насколько российские подразделения способны действительно выдержать давление украинской армии", - сказал он.

Полномасштабная война в Украине - что надо знать

В начале июня Силы обороны начали контрнаступление, которое 10 июня подтвердил президент Владимир Зеленский. За это время украинские воины освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Этих успехов удалось достичь несмотря на сверхплотное заминирование территорий россиянами, а также за счет преимущества ВСУ в артиллерии и авиации.

На прошлой неделе Пентагон объявил очередной пакет военной помощи Украине, в котором впервые согласился предоставить кассетные боеприпасы. Соответствующее решение одобрил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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