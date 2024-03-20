Некоторые кадры могут показаться жесткими.

47 отдельная механизированная бригада, известная украинцам боями на Авдеевском направлении, выложила в сеть "шедевр" об оккупантах: показала удар по их заду.

Бойцы уточнили, что отработали по врагу ротой ударных БПЛА и пообещала наказывать каждого российского урода так, как на этом видео.

Предупреждаем, некоторые моменты могут показаться жесткими, чувствительным людям не стоит смотреть ролик:

"Вражеская техника, которая заезжает в зону ответственности 47 ОМБр - назад уже не возвращается. Жжем ее четко и искусно", - прокомментировала бригада.

В российском Энгельсе происходит дроновая демилитаризация

20 марта войдет в хроники войны с Россией дроновой демилитаризацией города Энгельс: ночью над ним было слышно от 2 до 4 громких звуков взрывов. Пропагандистские СМИ заявили о ликвидации дронов, атаковавших город.

В то же время местные телеграмм-каналы заявили, что вероятной целью атаки была авиабаза ВКС РФ "Энгельс-2". Это уже не первый случай, когда против нее направляют дроны, акцентировали там.

Утром источники ГУР сообщили украинским СМИ о том, что за атакой стояли национальные дроны "Лютый". "Демилитаризация и декоммунизация Энгельса будет продолжена", - пообещал информатор.

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