В Днепр в реанимацию привезли троих АТОшников со страшными ранениями (видео)

17:17, 29 декабря 2017
Война
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Один из военных получил сквозное пулевое ранение головы, степень поражения головного мозга критична.

Военные находятся в реанимации Днепра / фото УНИАН

Ночью в больницу Днепра имени Мечникова поступили трое бойцов АТО. Им 19, 23 и 27 лет, пишет на своей странице в Facebook главврач медучреждения Сергей Рыженко.

"Главное, что выжили", - грустно сказал опытный реаниматолог, отправляя трех спасенных раненых в тыловые военные госпиталя", - говорится в его сообщении.

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Так, у одного из них тяжелая открытая травма мозга с кровоизлиянием, перелом свода и основания черепа.

Второму военному осколки повредили шею, гортань, лицо, правый глаз. Оторвало левую кисть.

Третий получил сквозное пулевое ранение головы, степень поражения головного мозга критична. После декомпрессионной трепанации он находится в коме, на аппаратном дыхании. 

Как сообщал штаб АТО, на Донбассе боевики активизировали воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены Минскими договоренностями. Вследствие вражеских обстрелов один военный был ранен.

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Теги: #раненые бойцы#АТОшники в Днепре