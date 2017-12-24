Боевики готовят провокационный взрыв возле Макеевки на католическое Рождество – штаб АТО

Российско-оккупационные войска завтра, в день празднования католического Рождества, готовят очередные провокации во время испытания взрывчатых веществ на территории Макеевского государственного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности.

Об этом свидетельствуют данные разведки штаба АТО, говорится в сообщении пресс-центра штаба в Facebook.

В штабе отметили, что, не соблюдая Минские соглашения, боевики продолжают обстрелы позиций украинских войск и готовят очередные провокации с последующим обвинением разведывательных подразделений Вооруженных сил Украины о якобы диверсионной деятельности на временно оккупированных территориях Украины.

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«Примерно с 09:00 до 15:00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. В рабочее время могут пострадать гражданские лица - работники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях», - подчеркнули в штабе.

Как сообщал УНИАН, на линии боевого столкновения на Донбассе, в соответствии с Минскими договоренностями, с 00:00 часов 23 декабря объявлено перемирие на новогодние и рождественские праздники.

Сегодня боевики больше часа вели прицельный огонь по оборонным укреплениям сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Верхнеторецкого опорные пункты украинской армии обстреливали вражеские снайперы.