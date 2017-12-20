С начала проведения АТО к уголовной ответственности привлечены 49 граждан РФ - ГПУ

Главной военной прокуратурой со времени проведения антитеррористической операции по фактам российской вооруженной агрессии привлечены к уголовной ответственности 79 человек, в том числе 49 граждан РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В суд направлено 43 обвинительных акта в отношении 46 человек (из них 20 граждан РФ), 32 человека находятся в розыске.

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«Приговорами судов 30 человек приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 15 лет, в том числе 11 граждан РФ, среди которых 3 кадровых военнослужащих ВС РФ. Этими судебными решениями признан факт ведения РФ агрессивной войны с Украиной», - сообщает ГПУ.

При участии работников подчиненных военных прокуратур судами рассмотрено 26 уголовных производств по признакам преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена), 256 - 258-5 (преступления против общественной безопасности), 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины. По 24 производствам приняты обвинительные приговоры в отношении 24 лиц, с назначением наказания в виде реального лишения свободы на срок от 3 до 12 лет. В настоящее время в производстве военных прокуратур находится 90 производств по указанным преступлениям, 78 лицам сообщено о подозрении.

Как сообщал УНИАН, ранее РФ отозвала своих представителей из СЦКК перед обострением ситуации на Донбассе.