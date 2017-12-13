В ИС сообщили свежие данные о потерях оккупантов на Донбассе

За меньше чем одну неделю оккупационный контингент на Донбассе потерял по крайней мере 16 человек.

«В период с 5 по 11 декабря с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 16 человек», – говорится в сообщении группы «Информационное сопротивление».

Так, боевики «ДНР» из 3 омсбр (Горловка) потеряли 8 человек, 11 омп (Макеевка) потеряла 5 наемников, а 100 омсбр (Донецк) – одного боевика.

Террористы «ЛНР» из 6 омсп (Кадиевка) и 7 омсбр (Брянка) потеряли по одному наемнику.