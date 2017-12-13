В ИС сообщили свежие данные о потерях оккупантов на Донбассе

11:41, 13 декабря 2017
Война
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Незаконные вооруженные формирования на Донбассе за почти неделю потеряли 16 наемников.

Больше всех потеряли боевики

За меньше чем одну неделю оккупационный контингент на Донбассе потерял по крайней мере 16 человек.

«В период с 5 по 11 декабря с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 16 человек», – говорится в сообщении группы «Информационное сопротивление».

Так, боевики «ДНР» из 3 омсбр (Горловка) потеряли 8 человек, 11 омп (Макеевка) потеряла 5 наемников, а 100 омсбр (Донецк) – одного боевика.

Террористы «ЛНР» из 6 омсп (Кадиевка) и 7 омсбр (Брянка) потеряли по одному наемнику.

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Теги: #потери боевиков на Донбассе#оккупанты на Донбассе