В Одесской области простились с 26-летним бойцом, погибшим в зоне АТО

В городе Подольске Одесской области сегодня простились с бойцом, погибшим в зоне проведения антитеррористической операции Дмитрием Конокеенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского областного совета, 26-летний Конокеенко (позывной Черномор) погиб 3 декабря при минометном обстреле со стороны противника вблизи села Широкино Донецкой области.

Во врем прощания с ним боевые товарищи, вспоминая героя, отмечали, что он был настоящим патриотом, светлым, искренним и веселым человеком, никогда не жаловался на жизнь, был замечательным другом, умел поддержать в трудную минуту и всегда заряжал других своим позитивом.

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«Когда Дима оставлял палатку, становилось как-то тихо. А когда он погиб, то, как будто, во всем мире стало тихо. Сам о себе он, шутя, говорил, что он - Черномор-бессмертный. Теперь он действительно стал бессмертным», - сказал один из сослуживцев погибшего.

Как отметил председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, досадно осознавать, что «Книга памяти Одесской области пополнилась еще одним именем».

«Мы должны помнить всех тех, кто больше не с нами. Герои будут жить до тех пор, пока мы о них помнить», - подчеркнул Урбанский.

Конокеенко родился 11 августа 1991 в городе Черноморске Одесской области, где получил среднее образование. Позже семья перебралась в Подольск.

На АТО он ушел добровольцем во время мобилизации в 2015 году. Воевал в батальоне «Донбасс». В августе 2016-го подписал контракт и продолжил военную службу в Вооруженных силах Украины. Принимал участие в боевых действиях в составе 11 мотопехотного батальона «Киевская Русь».

У него остались родители и старший брат.

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