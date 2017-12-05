В Черниговской области попрощались с 34-летним контрактником, убитым в зоне АТО (видео)

В Черниговской области сегодня попрощались с погибшим в зоне АТО бойцом – Владимиром Мальцевым. Об этом УНИАН сообщили в секторе информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Носовской райгосадминистрации.

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Согласно сообщению, 34-летний Мальцев служил по контракту в 54-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных Сил Украины. Погиб возле города Попасная Луганской области от пулевого ранения 2 декабря.

Попрощались с бойцом в родном селе Лихачев Носовского района представители власти и общественности, друзья, собратья. Мужчину похоронили на местном кладбище.

С целью чествования памяти Мальцева, который погиб, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, мирных жителей на востоке Украины, местные власти объявили 5-6 декабря Днями траура в Носовском районе.

В знак скорби по погибшим приспущены Государственный флаг Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов государственной исполнительной власти, местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях района. Также ограничивается проведение концертно-развлекательных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря на Черниговщине попрощались с бойцом, погибшим на Донбассе от пули снайпера.