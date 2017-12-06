Боевики планируют обстрелять оккупированный Первомайск для дискредитации ВСУ - штаб

В ночь на 6 декабря контролируемые Россией боевики планируют обстрелять оккупированный Первомайск в Луганской области с целью дискредитации военных Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

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"По данным разведки штаба Антитеррористической операции сегодня, в ночь на 6 декабря, подразделения боевиков российско-оккупационных войск планируют осуществить обстрел населенных пунктов, которые временно не контролируются Украиной", - заявили в штабе.

В частности, отмечается, что "минометная батарея 6 полка 2 армейского корпуса Южного военного округа РФ получила задание от своего командования обстрелять населенный пункт Первомайск".

"Враг прибегает к подобным провокациям с целью дискредитации и дальнейшего обвинения Вооруженных Сил Украины якобы в обстреле мирного населения, проживающего на территории ОРДЛО", - отметили в пресс-центре.