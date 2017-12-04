Наблюдатели ОБСЕ заявили о готовности встретиться с новыми главарями "ЛНР"

Представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) готовы встретиться с новым "руководством" террористической организации "Луганская народная республика".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг. «Мы всегда готовы вступить в диалог с кем-либо, кто желает найти какие-то пути мирного разрешения этого конфликта. Если новое "руководство" в Луганской области пожелает встретиться с нами, мы готовы", - сказал он. Вместе с тем Хуг напомнил, что представители миссии работают как в Донецке, так и Луганске.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября во временно оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, был перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

24 ноября стало известно, что главарем «ЛНР» стал так называемый «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, Плотницкий «подал в отставку" по состоянию здоровья из-за последствий контузии. Также он сообщил, что Плотницкий назначен уполномоченным «ЛНР» по выполнению Минских договоренностей.

24 ноября стало известно, что главарем «ЛНР» стал так называемый «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, Плотницкий «подал в отставку» по состоянию здоровья из-за последствий контузии. Также он сообщил, что Плотницкого назначен уполномоченным «ЛНВ» относительно выполнения Минских договоренностей.