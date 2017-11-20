Хуг на встрече с Плотницким поднял вопрос присутствия СММ на неконтролируемом участке границы с РФ

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на встрече с главарем контролируемых Россией боевиков Игорем Плотницким подчеркнул необходимость расширения присутствия миссии на неконтролируемом участке границы с РФ.

Как сообщается на странице СММ ОБСЕ в Facebook, встреча состоялась во временно оккупированном Луганске.

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«Сегодня в Луганске состоялась встреча Первого заместителя Председателя СММ # ОБСЕ Александра Хуга с господином Плотницким. Они обсудили несколько вопросов относительно препятствования выполнению Миссией своего мандата, а также наблюдению СММ по соблюдению сторонами Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

В частности, Хуг подчеркнул, что СММ приветствует этот и любой другой диалог со всеми, кто желает принять в нем участие.

«Что касается безопасности СММ, Александр Хуг напомнил, что в любом случае нельзя запугивать или подвергать опасности невооруженных гражданских наблюдателей Миссии», - говорится в сообщении.

«Говоря о мониторинге гуманитарной ситуации, Хуг отметил плохое состояние деревянных конструкций над разрушенной частью моста в Станице Луганской ухудшающееся с каждым днем», - сообщили в СММ.

«Александр Хуг подчеркнул, что для объективного и непредвзятого мониторинга ситуации необходимо, чтобы Миссия могла свободно передвигаться и расширить свое присутствие, в частности на линии соприкосновения и на неконтролируемом участке границы с Российской Федерацией», - подчеркивается в сообщении.