Хуг на сегодняшней встрече с Плотницким в Луганске будет говорить о нарушении "Минска"

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг намерен поднять вопрос выполнения Минских соглашений на сегодняшней встрече с главарем контролируемых Россией боевиков Игорем Плотницким в оккупированном Луганске.

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Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в социальной сети Facebook.

Отмечается, что миссия в соответствии со своим мандатом постоянно поддерживает контакты с широким кругом лиц с целью начала диалога и содействия нормализации ситуации.

В частности, утверждается, что Хуг в рамках постоянных визитов в Донецкую и Луганскую области всегда готов встречаться с теми, кто проявляет интерес с целью уменьшения напряженности и содействия миру и безопасности в этих регионах.

Как заявляет миссия, сегодня в Луганске Хуг встретится с Плотницким для рассмотрения вопросов, связанных с выполнением Минских соглашений и с препятствованием работе СMM.

Также первый заместитель главы СММ затронет вопрос защиты и безопасности миссии, в том числе о необходимости привлечения к ответственности тех лиц, которые ставили под угрозу деятельность наблюдателей СММ и подвергали опасности имущество миссии.

"СММ остается убежденной, что продолжение диалога со всеми будет способствовать уменьшению напряжения и укреплять мир, безопасность и стабильность. В конечном итоге только диалог может урегулировать этот конфликт", - подчеркнул Хуг.