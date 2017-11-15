Боевики не пустили координатора ОБСЕ к двум украинским заложникам

Координатор Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фриш не смог в оккупированном Луганске встретиться с украинскими заложниками в формате один на один.

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Об этом член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

Она сказала, что сегодня на заседании рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам ТКГ была заслушана информация координатора Тони Фриша о его посещении тюрем на оккупированных территориях.

"Он, к сожалению, так и не передал письма украинским заложникам в оккупированном Луганске, не смог встретиться с ними... несмотря на наши просьбы не встретился с Владиславом Овчаренко, к которому координатора просто не пустили. Но, к счастью, пообщался с 9 другими украинскими заложниками в ОРЛО. А ответ на мой вопрос о россиянине - "потеряшке" (Викторе) Агееве, которого он не захотел навестить в Старобельском СИЗО, оставлю без комментариев... По мнению Фриша, такое посещение было бы "политическим, а не гуманитарным". Конечно, идеально "нейтрально" "не видеть" россиян на Донбассе, «не знать» об их там присутствии", - заявила Геращенко.

"Именно поэтому требую на группе не забывать о ее трехстороннем формате: Украина - РФ - ОБСЕ. Это трудно дается", - подытожила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня вблизи Желобка Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен Агеев в прошлом году «уволился в запас».

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

31 июля уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявила, что ОРДЛО включили в свои требования освобождение Агеева.