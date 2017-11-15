Украинская делегация в Минске осудила заявление Плотницкого о "присоединении" к РФ

Украинская делегация в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе осудила заявление главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого о "присоединении" к Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"В рамках работы ТКГ украинская сторона осудила заявление главаря ОРДЛО Игоря Плотницкого, которое ставит под сомнение восстановление суверенитета Украины на территории ОРДЛО. Такие заявления противоречат Минским договоренностям и тормозят мирный процесс", - заявила Олифер.

Как ранее сообщил ТСН, 11 ноября Плотницкий заявил, что не видит другого пути, кроме вхождения оккупированной территории Донбасса в состав России.

"За внешний политический курс республики (террористической организации боевиков "ЛНР" - УНИАН) отвечает глава ... А я всегда говорил, что, кроме как путь в РФ, другого у нас нет, и никуда мы больше не пойдем, и никуда возвращаться не будем", - заявил террорист.