В зоне АТО рядом с позициями боевиков подорвался на растяжке житель Донецка

В Марьинском районе подорвался на растяжке житель Донецка.

Об этом сообщает сайт Мариуполя со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сообщение в Марьинское отделение полиции поступило вчера утром от местных жителей.

«Около 3 ночи сначала услышали взрыв, а на утро увидели тело неизвестного», - говорится в сообщении.

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Было установлено, что взрыв прогремел в непосредственной близости от позиций боевиков. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Сообщается, что правоохранители связались с эвакуационной службой и вытащили труп. Местные сыщики, тем временем, установили личность погибшего. Им оказался житель Донецка 1959 года рождения.

Сейчас полицейские выясняют, при каких обстоятельствах человек попал на указанную территорию.

Решается вопрос о проведении досудебного расследования.