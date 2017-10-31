В сети появились фото обстрела боевиками жилых кварталов Водяного

На Приморском боевики вчера из минометов обстрелял жилые кварталы поселка Водяное. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На Приморском направлении ситуация остается напряженной. За вчерашние сутки под обстрелами вражеских гранатометов и стрелкового оружия оказались укрепления украинских защитников вблизи Марьинки, а из крупнокалиберных пулеметов - на подступах к Водяному и Старогнатовке, в результате чего получил ранение один наш военнослужащий. Кроме того, в Водяном из минометов калибра 120 мм были обстреляны жилые кварталы", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что обстановка обостряется с каждым днем. "Если раньше противник меньше стрелял по гражданским домам в светлое время суток, то сейчас пренебрегая минского договоренностями достаточно часто применяет минометы как калибра 82 мм, так и 120 мм. Бьют все чаще не только по позициям, но и по жилым кварталам", - рассказывает заместитель командира батальона по морально-психологического обеспечения майор Владимир Авдеев.

Ранее сообщалось, что вблизи Калиновки оккупанты расстреляли гражданское авто, водитель погиб.