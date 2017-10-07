ЧВК Вагнера ликвидировала оппозиционных главарей боевиков на Донбассе - СБУ
У СБУ много документов о зачистке наемниками "Вагнера" Александра Беднова, он же "Бэтмен", "Фомы", "Косогора" и других главарей боевиков.
Наемники российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера ликвидировали оппозиционных главарей боевиков на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, участники частной военной компании Вагнера совершали диверсионные и провокационные действия против сил АТО на линии разграничения, 36 наемников были ликвидированы.
"Силовая поддержка Плотницкого - это то, чем они занимались на начальном этапе", - отметил Грицак.
"Ликвидация оппозиционных главарей и боевиков незаконных вооруженных формирований, принудительная реорганизация казачьих и других формирований. У нас очень много документов по этому поводу, отчеты, они говорят о том, как они разоружают банды, как они зачищали и Александра Беднова, он же "Бэтмен", "Фому", "Косогора" и других", - добавил председатель СБУ.
Как сообщал УНИАН, сегодня Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании Вагнера к участию в вооруженных конфликтах на Донбассе и в Сирии.
"На сегодняшний день нами установлены 1587 человек - членов ЧВК Вагнера, в общем количественный состав, то, что мы видим сейчас, - около 5 тысяч человек. География применения - Украина, это ОРДЛО июнь 2014 - август 2015, затем Сирия - 15 августа 2015 - города Хомс, Хама, Латакия, Дамаск, Пальмира", - отметил председатель СБУ.
Тренировочная база этой российской частной военной компании расположена в Краснодарском крае РФ.
По словам Грицака, "этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы: "Их (российских военных - УНИАН) там нет" или "Мы их туда не посылали".