ЧВК Вагнера ликвидировала оппозиционных главарей боевиков на Донбассе - СБУ

Наемники российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера ликвидировали оппозиционных главарей боевиков на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, участники частной военной компании Вагнера совершали диверсионные и провокационные действия против сил АТО на линии разграничения, 36 наемников были ликвидированы.

"Силовая поддержка Плотницкого - это то, чем они занимались на начальном этапе", - отметил Грицак.

"Ликвидация оппозиционных главарей и боевиков незаконных вооруженных формирований, принудительная реорганизация казачьих и других формирований. У нас очень много документов по этому поводу, отчеты, они говорят о том, как они разоружают банды, как они зачищали и Александра Беднова, он же "Бэтмен", "Фому", "Косогора" и других", - добавил председатель СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании Вагнера к участию в вооруженных конфликтах на Донбассе и в Сирии.

"На сегодняшний день нами установлены 1587 человек - членов ЧВК Вагнера, в общем количественный состав, то, что мы видим сейчас, - около 5 тысяч человек. География применения - Украина, это ОРДЛО июнь 2014 - август 2015, затем Сирия - 15 августа 2015 - города Хомс, Хама, Латакия, Дамаск, Пальмира", - отметил председатель СБУ.

Тренировочная база этой российской частной военной компании расположена в Краснодарском крае РФ.

По словам Грицака, "этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы: "Их (российских военных - УНИАН) там нет" или "Мы их туда не посылали".