В Госпогранслужбе назвали количество пограничников, которые погибли в АТО

Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк заявил, что с начала проведения Антитеррористической операции на востоке Украины погибли 69 пограничников, как передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Война унесла жизни 69 охранников границы. 428 пограничников получили ранения, в результате которых 35 охранников границы потеряли или частично потеряли работоспособность. Еще 5 военнослужащих пропали без вести", - заявил Серватюк.

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Он также наградил 30 пограничников отличием президента Украины За участие в антитеррористической операции.

Серватюк сообщил, что в целом начиная с 2014 года награду получили 250 пограничников.

Ранее сообщалось, что 6 октября российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины, в результате один украинский военнослужащий получил ранения.