В Донецкой области задержали экс-командира батальона боевиков

Правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который в течение трех месяцев принимал активное участие в незаконных вооруженных формированиях и занимал руководящую должность в батальоне боевиков "Восток". Об этом сообщила пресс-служба Волновахского отдела полиции.

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По данным правоохранителей, бросив работу на боевиков, он вернулся в село Ивановцы и скрывался у своей матери, придерживаясь тщательной конспирации.

Бывший боевик рассказал, что поступил на службу за деньги. Он добровольно подал документы и уже на следующий день его отвезли на территорию аэропорта, где шли бои.

Новобранец вызвался возглавить разведывательную роту, поскольку имел необходимые военные навыки. Получив звание ефрейтор, он собрал роту из 11 мужчин. Всем выдали экипировку, автоматическое оружие, а командиру еще и пистолет "Макарова".

"На следующий день приехал "главный". Его представили как "Моторола". Главарь боевиков поставил задачи для всех подразделений, в том числе для представителей разведки. В наши обязанности входило слежение за передвижением техники украинских военных и по местонахождению "живой силы", - рассказал правоохранителям задержанный.

Полученную информацию, по его словам, боевики передавали непосредственно помощнику "Моторолы". Каждый месяц платили зарплату не более 4 тыс. грн.

"В начале января 2015 года командир уже "дослужился" до звания сержант, но начал планировать покинуть ряды боевиков. Точкой кипения стал случай, когда он нашел под разрушениями шестерых молодых ребят – украинских защитников. Мужчина рассказывает, что больше не мог видеть страдания и человеческие потери, поэтому написал рапорт на отпуск и скрылся", - пересказали историю боевика в полиции.

Бывшему боевику грозит уголовная ответственность по ст. 260 Уголовного кодекса ("создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности").