Сутки в АТО: боевики стреляли из минометов и пулеметов, 4 военных ранены

В течение минувших суток российско-оккупационные группировки 16 раз нарушили перемирие на Донбассе. В результате этого ранения различной степени тяжести получили 4 украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, за сутки боевики 6 раз использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив в сторону украинских войск более 70 мин и 20 танковых снарядов.

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Как отметили в штабе АТО, в конце прошлых суток огневая активность противника сместилась с Донецкого на Приморское направление.

"После 18 часов боевики дважды обстреливали из миномета и гранатометов позиции сил АТО вблизи Водяного. В результате одного из обстрелов получил ранения один украинский боец. Еще один наш защитник получил ранения около 19 часов во время огневого противостояния на подступах к Березовому. Кроме того, в конце суток оккупанты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы возле Павлополя и Талаковки", - говорится в сообщении.

"На Луганском направлении, вблизи Новотошковского, боевики около 20 часов выпустили по нашему опорному пункту 8 мин калибра 82 миллиметра и били из противотанкового гранатомета. Украинские воины жестко ответили врагу. Во время этого обстрела получил ранение еще один боец АТО", - рассказали в штабе.

Вместе с тем, на Донецком направлении, после утренней огневой активности пророссийских наемников вечером и ночью сохранялась тишина.