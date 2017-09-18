В зоне АТО в результате боевых действий один военный получил ранения

За минувшие сутки в зонев результате боевых действий ни один украинский военный не погиб.

Читайте такжеДень в зоне АТО: боевики 13 раз нарушили перемирие, ранен один военныйКак передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Один военнослужащий получил ранение. Этот инцидент произошел на позиции вблизи поселка Новоселовка-2 на Донецком направлении во время вражеского обстрела», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупанты 31 раз нарушили перемирие.