Боевики на Донбассе продолжают нарушать условия перемирия - украинская сторона СЦКК

Незаконные вооруженные формирования ОРДО и ОРЛО, несмотря на взятые на себя обязательства по Минским договоренностям и режиму «школьного перемирия», продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и участков местности вблизи мирных населенных пунктов на Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях.

Об этом заявляет Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Особенно остается напряженной обстановка в районе населенных пунктов Новозвановка (территория ОРЛО). В ночь с 16 на 17 сентября текущего года в течение двух часов боевики неоднократно применяли автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям ВСУ», - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, на территории ОРДО незаконные вооруженные формирования в течение минувшей ночи обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил АТО в районе населенных пунктов Пески, Невельское и Авдеевка.

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На Приморском направлении подразделения ВСУ попали под огонь НВФ ОРДО из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у населенных пунктов Водяное, Старогнатовка и Новотроицкое.

Информация о последствиях уточняется.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДО и ОРЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, об откровенном нежелании соблюдать взятые на себя обязательстве в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательном планировании и осуществлении террористических актов против мирного населения и военнослужащих Вооруженных Сил Украина.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики осуществили 35 обстрелов позиций сил АТО на Донбассе.