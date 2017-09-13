За прошедшую неделю на Донбассе ликвидировали 16 боевиков – ИС

В период с 5 по 11 сентября потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 16 человек.

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление» в своей традиционной сводке о событиях в зоне АТО.

Так, сообщается, что потери так называемого 1-го армейского корпуса («ДНР») составили: у 9-го отдельного штурмового механизированного полка морской пехоты, который дислоцируется в Новоазовске – 3 человек, 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) – 3 человек, 11-го отдельного механизированного полка (Макеевка) – 2 человека.

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Потери так называемого 2-го армейского корпуса («ЛНР»): у 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) – 1 человек, 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) – 3 человек, 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) – 2 человека, 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) – 2 человека.

«Намереваясь скрыть реальное количество убитых, командование 1 и 2 АК продолжает применять практику оформлять их под видом смерти от бытовых несчастных случаев», – отмечает ИС.