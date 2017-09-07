Назвавшего добровольцев "мародерами" генерала отозвали из АТО - волонтер (видео)

20:19, 07 сентября 2017
Война
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По решению начальника Генштаба ВСУ Никитенко отозвали из зоны проведения АТО.

Добровольцы ранее записали обращение к Никитенко / Скриншот

Генерал-майор Петр Никитенко отозван из зоны АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Доник.

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"Генерал-майор Никитенко по решению НГШ отозван из АТО. Назначено расследование. Скорее всего, будет какое-то кадровое решение. Скорее всего - будет больно", - говорится в его сообщении. 

Доник говорит, что позиция Муженко такова: никто не имеет никакого права, в первую очередь морального, унижать солдата. И это, по словам волонтера, не говоря о возвеличивании армии России, о чем "будет отдельный разговор". 

Ранее Никитенко назвал добровольцев "ворами и мародерами, которые трусливо бежали из Иловайска". Он также говорил о том, что с "Россией мы воевать не может, потому что это - великая держава". Тогда в ответ добровольцы записали обращение к генерал-майору.

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Теги: #генерал-майор Никитенко#Никитенко отозвали из АТО#Никитенко о добровольцах