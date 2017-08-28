На Черниговщине проведут боевые артиллерийские стрельбы

Военные предупредили о передвижении военной техники и проведении боевых артиллерийских стрельб в Черниговской области. Как сообщила пресс-служба оперативного командования «Север», с 29 августа по 1 сентября на территории полигона с. Гончаровское в рамках подготовки подразделений состоится передвижения военной техники и боевые артиллерийские стрельбы.

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«С целью недопущения случаев гибели и травмирования гражданских лиц в результате выполнения упражнений боевых стрельб информируем население об опасности, связанной с пребыванием в районе полигона. Обращаемся с просьбой к населению сохранять спокойствие и избегать движения в направлении полигона», - говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования «Север».

Также в пресс-службе оперативного командования напомнили, что любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей Министерства обороны Украины влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.

«Личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и карауле, согласно военным уставам, имеет право применять оружие во время несения службы», - говорится в сообщении.

Военные обратились к жителям региона с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск.