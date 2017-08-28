Оккупанты в Донецкой области убили местного жителя - разведка

Оккупанты в Донецкой области убили местного жителя и пытались сфабриковать доказательства с целью обвинения погибшего в нападении.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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«Присутствие российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях востока Украины приводит к обострению обстановки в регионе и гибели гражданского населения. 25 августа двумя военнослужащими 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ совершено убийство гражданского лица. После преступления российские военнослужащие пытались сфабриковать доказательства с целью обвинения погибшего в нападении на военных», - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивают в разведке, «в связи с отсутствием предупредительных знаков и неосведомленностью местного населения относительно участков минных заграждений у реки Северский Донец в районе Красного Яра (полоса ответственности 2 отдельной мотострелковой бригады 2 АК ВС РФ) на растяжке подорвался и получил травмы, несовместимые с жизнью, местный житель».