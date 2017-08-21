Пожары в зоне АТО: журналистка показала, как горят поля, дома и позиции ВСУ (фото)

В зоне АТО горят поля, дома и позиции ВСУ в Песках, Опытном и Водяном. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Алла Хоцяновская.

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"Пески, Опытное, Водяное. Горят поля, дома, позиции. Огонь мгновенно перекидывается по сухой траве и идет дальше", - говорится в ее сообщении.

Журналистка рассказала, что со вчерашнего дня в Песках сгорело 50 домов, в Водяном - пять. Кроме того, по всей линии фронта здесь накрывали из тяжелого вооружения - минометы, танки.

Ранее в Минобороны сообщали, что боевики намеренно поджигают поля и лесополосы на линии разграничения с целью вытеснения подразделений сил АТО с занимаемых позиций.