В Генштабе объяснили, при каких условиях на Донбассе могут изменить формат АТО

15:56, 08 августа 2017
Война
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В случае обострения ситуации на Донбассе предполагается большая централизация системы управления, рассказал глава Генштаба.

Сейчас формат АТО соответствует имеющимся угрозам, отметил Муженко / фото facebook.com/ato.news

В случае обострения ситуации на Донбассе формат антитеррористической операции может измениться. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью LIGA.net.

По его словам, сейчас формат АТО отвечает тем угрозам, которые существуют. "В дальнейшем, в случае обострения, думаю, формат этой операции изменится", - сказал Муженко.

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Кроме того, начальник Генштаба отметил, что на сегодняшний день достаточно тех полномочий, которые есть у военных в зоне АТО.

"В перспективе, действительно, в случае обострения ситуации предполагается большая централизация системы управления. У нас есть два закона - о чрезвычайном положении и о военном. Он действительно предусматривает усиление роли военных к тех регионах, где введено военное положение, потому что главными в общей структуре органов власти становятся органы военного управления", - пояснил он.

Ранее Муженко заявлял, что в случае обострения ситуации на Донбассе в первую очередь в ряды Вооруженных сил Украины будут призваны резервисты.

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Теги: #обострение ситуации на Донбассе#изменение формата АТО