В Донецкой области заочно будут судить командира батальона боевиков "Спарта"

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено специальное досудебное расследование в отношении одного из главарей террористической организации «ДНР».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Так, установлено, что в апреля 2014 года 24-летний уроженец Донецкой области добровольно вступил в состав террористической организации «ДНР», а именно в подразделение ее силового блока, которое дислоцировалось на территории г. Славянск и Славянского района.

В августе 2014 года в составе незаконного вооруженного формирования «разведывательный батальон «Спарта», которое возглавил гражданин Российской Федерации Павлов А.С. (позывной «Моторола»), мужчина по собственной инициативе, из идеологических и корыстных побуждений, вступил в состав указанного батальона, выбрав позывной «Воха», и занял в нем должность заместителя командира батальона.

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"Находясь на указанной должности, в период с августа 2014 года по октябрь 2016 года, обвиняемый совместно с Павловым А.С. осуществлял руководство данным подразделением, а также принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований Украины, задействованных в проведении АТО в районе населенных пунктов Донецк (район аэропорта), Углегорск, Шахтерск, Снежное, Иловайск, Дебальцево, Пески и Широкино", - говорится в сообщении.

В октябре 2016 года, после гибели «Моторолы», правонарушитель занял должность командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» террористической организации «ДНР», в состав которого входит около 300 человек.

31 июля обвинительный акт (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины - участие в террористической организации) направлен на рассмотрение в суд. Поскольку злоумышленник продолжает находиться на временно не подконтрольной украинской власти территории, его будут судить заочно. Максимальная мера наказания по указанной статье - до 15 лет лишения свободы.