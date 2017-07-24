В Днепре заочно будут судить мужчину, который публично призывал к поддержке "ДНР"

Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Донецкой области, который публично призывал к поддержке так называемой «ДНР».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, поскольку обвиняемый находится на оккупированной территории, судить его будут заочно в Днепре.

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Злоумышленник обвиняется в распространении материалов с призывами к совершению действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины по ч. 1 ст. 110 УК Украины.

Установлено, что с марта по август 2014 года указанный человек распространял в городе Волновахе Донецкой области листовки с призывами к совершению действий с целью изменения государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, и борьбы с действующей украинской властью.

Как сообщал УНИАН ранее, российский консул ни разу не посетил пленного на Донбассе военного РФ Виктора Агеева.

"Потиряшку" ни разу не посетили российские консулы. Ни разу! Наши консулы борются за посещение наших в тюрьмах РФ, наших консулов физически избили в Чечне, когда они прорывались на суд к Карпюку и Клыху, их не пускают к Сенцову и Кольченко, которым навязывают российское гражданство, наш консул разыскивал Романа Сущенко в Лефортово и пробивался к Евгению Панову, когда тот короткое время был там, между симферопольскими пытками", - говорится в ее сообщении первого вице-спикера Рады Ирина Геращенко в Facebook.