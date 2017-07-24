Геращенко объяснила, почему пленного на Донбассе Агеева ни разу не посетил российский консул

Агеева ни разу не навестил консул РФ / svoboda.org.ua

Российский консул ни разу не посетил пленного на Донбассе военного РФ Виктора Агеева. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Потеряшку" ни разу не посетили российские консулы. Ни разу! Наши консулы борются за посещение наших в тюрьмах РФ, наших консулов физически избили в Чечне, когда они прорывались на суд к Карпюку и Клыху, их не пускают к Сенцову и Кольченко, которым навязывают российское гражданство, наш консул разыскивал Романа Сущенко в Лефортово и пробивался к Евгению Панову, когда тот был там, между симферопольскими пытками", - говорится в ее сообщении.

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По словам Геращенко, это и демонстрирует два мира: Украина своих не бросает, не забывает, признает, борется, почитает, а для РФ это все просто "настамнет".

"Я сама несколько раз в тюрьмах встречала граждан РФ, которых месяцами не посетил консул, несмотря на информирование. И просьбу посетить. Потому что посетить - это признать", - подчеркнула первый вице-спикер Рады.

Она добавила, что России не нужны ее граждане, а тем более жители Крыма и Донбасса, ей нужны только территории.

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, которая была обезврежена 24 июня под Желобком в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев прошлого года "уволился в запас".

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.