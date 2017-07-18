Вооруженные боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ возле оккупированного Новоазовска

В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что вооруженные боевики "ДНР" в очередной раз не пропустили наблюдателей возле оккупированного Новоазовска, недалеко от украинско-российской границы.

Об этом говорится в отчете по состоянию за период с 19:30 16 июля до 19:30 17 июля, который сегодня опубликован на сайте ОБСЕ.

"На блокпосту, расположенном на автодороге Е-58, к северу от контролируемого "ДНР "Новоазовска (в 40 км к востоку от Мариуполя), вооруженные мужчины опять не пропустили СММ через блокпост и не дали проследовать дальше на юг в город или в направлении района вблизи границы с Российской Федерацией, ссылаясь на распоряжение своих руководителей", - говорится в отчете.

Наблюдатели сообщили об этом инциденте в Совместный центр по контролю и координации за соблюдением прекращения огня, в состав которого входят представители генеральных штабов Украины и РФ.

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Кроме того, сказано, что когда наблюдатели миссии находились на расстоянии 2 км к югу от контролируемого боевиками "ЛНР" поселка Сентяновка (прежнее название Фрунзе, в 44 км к западу от Луганска), к ним подошел вооруженный боевик и посоветовал не посещать указанный блокпост "ЛНР" из соображений безопасности. Представители СММ, которые сначала намеревались посетить блокпост, не поехали дальше.

В отчете также сообщается, что представители экстренной медицинской помощи "ЛНР", которые находились к югу от моста у Станицы Луганской, отказались отвечать на запрос СММ о ситуации в этом районе. "Один из них сказал СММ, что их руководители дали им указание не предоставлять информацию СММ и СММ должна связаться с органами "ЛНР" для этого", - говорится в отчете.

Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявили, что не смогли попасть в Светлодарск из-за заминированной дороги.