Журналист показал, как выглядит "хлебное перемирие" на Светлодарской дуге (видео)

14:27, 29 июня 2017
Война
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За кадром стреляет 120-мм миномет, в кадре виден столб пожаров от мест, куда упали мины.

В Сети показали, как на самом деле выглядит "хлебное перемирие" на Светлодарской дуге. Видеозапись на своей странице в Facebook показал журналист Никита Синицын.

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"4 минуты "хлебного" перемирия на Светлодарской дуге. В небе летает БПЛА противника и разведывает позиции, его-то и пытается сбить из автомата боец ВСУ", - говорится в подписи к видео.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал журналист Юрий Бутусов, 28 июня на Светлодарской дуге была зафиксирована перестрелка из стрелкового оружия и артиллерийская дуэль.

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Теги: #хлебное перемирие на Донбассе#ситуация на Светлодарской дуге