Состояние пострадавших в результате ночного обстрела Марьинки стабильно тяжелое - Аброськин

Двое местных жителей, которые получили ранения во время ночного обстрела боевиками жилых кварталов Марьинки, с травмами ног находятся в средне тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook

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"Марьинка. 09.06.17, в ходе ночного минометного обстрела боевиками жилого массива города, в период времени с 23:00 до 00:00, получили ранения ног двое местных жителей: женщина, 1962 г.р. и мужчина, 1964 г.р., проживающие по ул. Октябрьская. В настоящее время госпитализированы в травматологическое отделение Кураховской больницы. Состояние средне-тяжелое", - написал он.

Как отметил Аброськин, по состоянию на 08:15 утра 10 июня состояние пострадавших в результате ночного обстрела Марьинки - стабильно тяжёлое.

На месте работает следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции.

Аброськин также отметил, что в Красногоровке, которая также епопала под обстрел, на ул. Шевченко обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд, который разрушил крышу домовладения.

Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером, 9 июня, а также ночью 10 июня, боевики из минометов и артиллерии осуществили обстрелы жилых кварталов Марьинки и Красногоровку.

В результате обстрела Марьинки в жилом доме по улице Октябрьской ранения получили два человека.