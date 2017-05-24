Боевики перебрасывают к Луганску боеприпасы для РСЗО "Смерч" и "Ураган" – ИС

Оккупанты перебрасывают боеприпасы к РСЗО «Смерч» и «Ураган» со стороны Сорокино по направлению к Луганску.

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

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«Со стороны Сорокино (быв. Краснодон) по направлению к Луганску зафиксирована переброска оккупантами боеприпасов к РСЗО «Смерч» и «Ураган». В колонне наблюдалось 8 Уралов и Камазов с боеприпасами к данным системам вооружения. Колонна передвигалась в сопровождении «правоохранителей ЛНР», – сообщили в ИС.

Кроме того, в районе Стылы по направлению к Докучаевску перебрасывалась бронетехника оккупантов. В колонне - 6 единиц ББМ (из них 4 - БМП-1\2, 1 единица БРМ-1К и 1 МТ-ЛБ). Переброска велась со стороны Старобешево.