На Донбассе разоблачили информаторку боевиков

В Донецкой области, в прифронтовом населенном пункте Березовое, украинские силовики разоблачили 51-летнюю информаторку террористов, которая «сливала» данные о дислокации армии Вооруженных Сил Украины в так называемой «разведке ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Отмечается, что во время отработки Березового жительницу уличили и начали досудебное расследование.

«Сотрудничество пособницы с террористами началось с августа 2014 года – вначале активных боевых действий. Свои действия сама задержанная называет вынужденными. Материнские чувства привели ее к боевикам, когда ее сын в боях за донецкий аэропорт попал в окружение. Пытаясь вытащить ребенка из «армии ДНР», она пришла к представителям «Министерства Госбезопасности ДНР» и попросила помощи. Захватчики согласились, но на собственных условиях», - говорится в сообщении.

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По данным полиции, она собирала информацию о передвижении украинских военных, их количество и места дислокации, после чего передавал ее террористам. Населенные пункты Марьинка, Березовое, Тарамчук, Степное, Сладкое и Новотроицкое – именно эти населенные пункты за содействие «разведчицы» террористов были под постоянным прицелом боевиков вплоть до ноября 2016 года.

Сообщается, что сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.