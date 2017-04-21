Часть Марьинки обесточена из-за обстрелов боевиков

В результате обстрелов со стороны контролируемых Россией боевиков обесточена часть Марьинки в Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

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"Оккупанты всю ночь обстреливали Марьинку и окрестности. Есть разрушения жилых домов. Часть города обесточена. Во дворе одного из домов обнаружен 120-мм не разорвавшийся снаряд. Сейчас городские службы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества работают над восстановлением электроснабжения и ремонтом домов", - написал Жебривский.

Как сообщал УНИАН,боевики за минувшие сутки произвели 47 обстрелов. Двое украинских военных погибли, еще восемь получили ранения.