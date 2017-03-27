В Минобороны рассказали о вчерашних потерях среди украинских военных

За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, восемь получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

“За минувшие сутки наших боевых действий трое украинских военных погибли, 8 получили ранения”, - сказал Лысенко.

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Он уточнил, что трое украинских воинов погибли под Авдеевкой.

Лысенко также напомнил, что вчера под Краматорском в результате падения вертолета Ми-2 погибли 5 офицеров Вооруженных сил Украины — 3 члена экипажа и двое пассажиров.

Пресс-секретарь Минобороны сообщил, что вчера на Луганском направлении, как и ранее, наибольшее количество обстрелов пришлась на Попаснянский район. В целом на Луганском направлении боевики 12 раз осуществили обстрел украинских позиций, из которых 6 – с применением тяжелого оружия.

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Как отметил Лысенко, на Донецком направлении вчера активные боевые действия велись по всему фронту днем и ночью. При этом боевики применяли крупнокалиберную артиллерию и танки. В частности, очень беспокойной ситуация была в районе Авдеевки, где боевые действия продолжались более 10 часов; кроме того, днем боевики из “Градов” обстреляли жилые кварталы.

Также боевики обстреляли украинские позиции в Песках и Опытном с территории Донецкого аэропорта. В целом на Донецком направлении было зафиксировано 33 обстрела.

На Мариупольском направлении боевики вели обстрелы в районах Гнутово и Водяного, совершив в целом 43 обстрела.