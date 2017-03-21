Штаб АТО: в бою под Водяным 8 боевиков убиты, еще 16 ранены

В бою под Водяным сегодня противник понес значительные потери: 8 боевиков погибли, еще 16 ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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«По уточненной информации, в результате боя между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и российскими оккупантами, который состоялся на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное, противник понес значительные потери», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за вчерашний день больше всего обстрелов позиций ВСУ с использованием тяжелого вооружения зафиксировано на Мариупольском направлении.