Штаб АТО: в бою под Водяным 8 боевиков убиты, еще 16 ранены
00:28, 21 марта 2017Война
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Бой с оккупантами состоялся на Мариупольском направлении.
Боевики / скриншот
В бою под Водяным сегодня противник понес значительные потери: 8 боевиков погибли, еще 16 ранены.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
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«По уточненной информации, в результате боя между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и российскими оккупантами, который состоялся на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное, противник понес значительные потери», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, за вчерашний день больше всего обстрелов позиций ВСУ с использованием тяжелого вооружения зафиксировано на Мариупольском направлении.
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