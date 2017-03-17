В Луганской области из-за обстрела боевиков подросток получил ранения
07:54, 17 марта 2017Война
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Парня сразу госпитализировали, врачи оказывают ему помощь.
Парень получил ранения вследствие вражеского обстрела / facebook.com/ato.news
В Луганской области в селе Валуйське в результате обстрела боевиков ранен 15-летний парень. Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация в Facebook.
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«Ранение бедра получил пятнадцатилетний мальчик, вследствие вражеского обстрела села Валуйське Станично-Луганского района. Сейчас ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается помощь», — говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН ранее, в зоне АТО за минувшие сутки российско-террористические войска 77 раз обстреляли позиции украинских защитников. Погибли двое и ранены восемь украинских защитников.
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