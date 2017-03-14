Остался без ног: в Днепре врачи 11 дней борются за жизнь украинского военного

11-е сутки врачи ведут борьбу за жизнь 19-летнего военного Влада, написала на своей странице в Facebook советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

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По ее словам, Влад получил ранения возле Авдеевки, остался без обеих ног. Сейчас он без сознания.

Ранее штаб АТО сообщал, что силы Антитеррористической операции, реагируя на активизацию диверсионно-разведывательных групп и снайперов боевиков, проводят специальную операцию по контрдиверсионной борьбе на Донбассе.