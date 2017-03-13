В ВСУ заявили, что боевиков удалось оттеснить от Авдеевки и сделать буферную зону

Об этом сообщила пресс-офицер 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук,передает 112 Украина.

"Обстрелы Авдеевки продолжаются. Каждый день обстреливают из тяжелой артиллерии, стрелкового оружия, гранатометов, пулеметов. То, что нам удалось сделать, это оттеснить врага и сделать буферную зону для того, чтобы враг не мог обстреливать мирных жителей из стрелкового оружия, пулеметов", – отметил пресс-офицер.

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Она добавила: "Артиллерийское и ракетное оружие также применяются. Вчера была дважды применена РСЗО "Град", обстреляна Авдеевка. О повреждениях и возможных жертвах мы узнаем позже. Точного числа (обстрелов, – УНИАН.) пока нет".

Ранее УНИАН сообщал, что полиция Донецкой области усилила меры безопасности – проверяют автотранспорт на блокпостах и подозрительных лиц на железнодорожных вокзалах и автовокзалах.