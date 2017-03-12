Сепаратисты на Луганщине разворовывают оружие и боеприпасы - разведка

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны украины сообщает на странице в Facebook.

«Комиссией Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ выявлены многочисленные факты хищения оружия и боеприпасов с участием старшего офицерского состава 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ.

Читайте такжеБоевики обстреляли Марьинку и Николаевку, разбомбили дома и линии электропередач (фото)

"10 марта э.г. в штаб корпуса для допроса доставлен под конвоем начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады, еще трое российских военнослужащих содержатся под стражей», - сообщили в управлении разведки.