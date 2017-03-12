Сепаратисты на Луганщине разворовывают оружие и боеприпасы - разведка

12:33, 12 марта 2017
Война
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На временно оккупированных территориях Луганщины в «2-й мотострелковой бригаде» оккупационных войск выявлены многочисленные факты хищения вооружения и боеприпасов.

REUTERS

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны украины сообщает на странице в Facebook.

«Комиссией Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ выявлены многочисленные факты хищения оружия и боеприпасов с участием старшего офицерского состава 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ.

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"10 марта э.г. в штаб корпуса для допроса доставлен под конвоем начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады, еще трое российских военнослужащих содержатся под стражей», - сообщили в управлении разведки.

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Теги: #боевики#Луганская область