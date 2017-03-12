На Мариупольском направлении произошел бой, двое украинских бойцов погибли от вражеской ДРГ - штаб

Ситуация в районе проведения АТО остается неспокойной, но контролируемой ВС Украины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки российско-террористические войска 75 раз обстреляли позиции украинских защитников.

«На Мариупольском направлении под огнем артиллерийских систем большого калибра оказались позиции недалеко от Николаевки, а под минометным огнем Славное, Гнутово, Павлополь и Березовое. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем враг бил по защитникам Широкино, Водяного, Талаковки и Красногоровки. А по Марьинке из вооружения БМП и танка», - говорится в сообщении.

Здесь в результате боевого столкновения с вражеской ДРГ погибли 2 украинских защитников.

Читайте такжеОбстрелы Авдеевки: боевики попали в 9-этажку (видео взрыва)

На Донецком направлении под минометным огнем российских оккупантов оказались укрепления сил АТО рядом с шахтой Бутовка, Луганского и Невельского. По позициям в районе Авдеевки враг вел огонь из пулеметов, гранатометов, минометов, а впоследствии до обстрелов приобщил танк.

На Луганщине под огнем минометов оказались позиции рядом Катериновки, Богуславского, Новоалексеевки, Попасной, а из стрелкового оружия и пулеметов – Валуйское.

Как сообщал УНИАН ранее, боевики в субботу вечером обстреливали насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водовода.

Станция расположена между селами Васильевка и Крутая Балка неподалеку от линии разграничения и обеспечивает подачу воды в Волновахский, Красноармейский и Добропольский районы, а также в Мариуполь.