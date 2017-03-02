Россияне в СЦКК дали гарантии безопасности: саперы выехали на Донецкую фильтровальную станцию - Жебривский

Об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook.

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«Российская сторона в СЦКК все же предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС. Хотя оккупанты сегодня утром активно обстреливали позиции наших военных вокруг Авдеевки. В частности, промзону. Стреляли из танков и минометов», - написал он.

Да данным председателя ВГА, подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС вместе с представителями СЦКК вышло на осмотр и разминирование территории ДФС.

«После этого на станцию зайдет ремонтная бригада КП «Вода Донбасса» совместно с представителями миссии ОБСЕ, чтобы начать восстановительные работы. По предварительным оценкам специалистов КП, для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня», - отметил Жебривский.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работу станции приостановили. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

Представители РФ отказывались предоставить гарантии соблюдения режима тишины для восстановления работы ДФС.

1 марта представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил, что на заседании ТКГ стороны согласились в том, чтобы не обстреливать ДФС, а также провести работы по разминированию местности в районе станции и подъездных дорог.