На Луганщине исчезли украинские разведчики

В Луганской области пропала группа украинских разведчиков. Об этом в Facebook информирует Оперативно-тактическая группировка «Луганск».

Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Луганщине, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций.

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"В определенное время военнослужащие на связь не вышли. Сейчас ведутся их поиски и выясняются обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, за минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции наибольшее количество обстрелов со стороны пророссийских боевиков зафиксировано на Мариупольском направлении. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. По его данным, на Мариупольском направлении было зафиксировано 35 случаев нарушения режима тишины. Активнее всего боевики нарушали режим прекращения огня в районе Красногоровки.

Кроме того, Главное управление разведки сообщает, что в России активизировали работу центров по вербовке наемников в состав оккупационных войск. Завербованных для "службы" на Донбассе отправляют в пункты сбора в Ростовской области.